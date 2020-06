Wegen Vermisstenfall: Grosse Suchaktion mit Polizeihelikopter in Gemeinden am Klingnauer Stausee

Grosse Suchaktion am Donnerstagabend im Unteren Aaretal: Eine Frau hat ihren 67-jährigen Ehemann um 17.45 Uhr als vermisst gemeldet, wie Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei, der AZ sagt.

"Ihr Mann sei morgens um 8 Uhr spazierengegangen und nicht nach Hause gekommen", so Graser. Die Ehefrau hörte nichts mehr von ihm. "Sie hat sich richtigerweise bei der Polizei gemeldet."

Beim Vermissten handelt es sich um einen 67-jährigen Mann mit Schweizer Nationalität, der in Klingnau Wohnsitz hat. Ob die Polizei zum Vermisstenfall eine Öffentlichkeitsfahndung mit Bild des Mannes publiziert, steht noch nicht fest, so der Polizei-Sprecher.

Am Donnerstagabend kam es zu umfangreichen Suchmassnahmen: Ein Polizeihelikopter von Dübendorf, ausgestattet mit Wärmebildkamera, wurde aufgeboten. Er startete um 22.50 Uhr und flog für die Suche die Gemeinden des Klingnauer Stausees, nebst Klingnau auch Döttingen, Kleindöttingen/Böttstein und Leuggern. Er machte auch eine Schleife nach Rietheim. Parallel dazu seien am Boden auch Beamte mit Suchhunden im Einsatz gewesen. Ein Bewohner der Region berichtet, ihm sei ein Bild des Vermissten gezeigt worden. Auch das grosse Polizeiaufgebot am Bahnhof Döttingen erklärt sich durch die grossangelegte Suche. Der Mann blieb unauffindbar.