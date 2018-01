In der Halle eines Gewerbebetriebes im Würenlinger Industriegebiet herrscht Hochbetrieb. Es wird geschweisst, eine Trennschreibe lässt Funken sprühen, oben auf einem Gerüst wird angefeuchtetes Papier auf ein Drahtgestell gepappt, ein riesiges Gebilde mit einem Gerippe aus Betoneisen und Hühnerdraht wird mit Farbe bepinselt: Die Wagenbauerinnen und Wagenbauer der Fasnachtsgruppe Breitequartier sind am Werk. Unter dem Motto «I jedem steckt en Troll» nimmt sich die Gruppe eines bekannten Animationsfilms an.

Hinten in der Halle malt Lilly Schwitter kunstvoll blumenähnliche Motive. «Ich war schon als Kind fasnachtsbegeistert», erklärt sie. «Wenn man in Würenlingen lebt, kommt man nicht um die Fasnacht herum.» Auf die angesichts der meist sehr speziellen Wagen am Würenlinger Umzug nicht unangebrachte Frage, was denn wichtiger sei, das Bauen oder der Umzug selber, entgegnet sie: «Das Wagenbauen ist eine extrem intensive Phase. Es ist erstaunlich, was man in kurzer Zeit zustande bringt. Absolutes Highlight ist aber der Umzug, wenn man zeigen kann, was man gemacht hat.»

50 Jahre Fasnachtsgesellschaft

«Die Fasnacht 2018 ist speziell», stellt Roger Buschacher fest, der Vizepräsident der Fasnachtsgesellschaft. «Die Fasnachtsgesellschaft feiert das 50-Jahr-Jubiläum.» Mit diesem Jubiläum befasst sich ein spezielles OK mit Franz Schneider als Präsident. «Wir haben lange überlegt, wie das Jubiläum gefeiert werden soll», sagt er. «Während der Fasnacht sind alle Gruppen engagiert. Daher findet am 8. September ein Jubiläumsabend im Zelt des Zirkus Stey statt.» Damit kann die Fasnacht zwischen dem 8. und dem 13. Februar nach bewährtem Ritus ablaufen. Der Freitag (9. Februar) steht mit Auftritten der «Perfidos», der «Schiiheilige» und der «Zapfezieher» aus Würenlingen sowie der «Schwöschtere» aus Bad Zurzach im Zeichen der Schnitzelbänke. Am Samstag (10. Februar) steigt das grosse Guggentattoo. «Absoluter Höhepunkt», so Roger Buschacher, «ist der Jubiläumsumzug am Sonntag (11. Februar, ab 14 Uhr) mit mehr 40 Gruppen.»

So schön war der letzte Fasnachtsumzug: