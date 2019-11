Vandalenakte nach dem Winzerfest: Die Ermittlungen sind im Sand verlaufen

Das Winzerfest in Döttingen Anfang Oktober verlief friedlich, die Polizei zog eine positive Bilanz. Trotzdem bot sich der Klingnauer Bevölkerung am Montagmorgen ein Bild der Zerstörung an. Vandalen schlugen Autoscheiben und Bankomaten ein, brachen Autos auf und zerstörten Blumen.

Zudem wurden Hauseingänge verwüstet, sogar derjenige des Postens der Regionalpolizei Zurzibiet an der Sonnengasse. Polizeichef René Lippuner sagte damals, die Vermutung, dass die Vandalen vom Winzerfest gekommen seien, liege nahe. Allerdings gab es dafür keine Beweise.