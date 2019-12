Ungewöhnlicher Diebstahl: Hündelern wird eine schwere Schrägwand vom Trainingsplatz gestohlen

Ungewöhnlicher Diebstahl in Klingnau: Dem Kynologischen Verein Klingnau und Umgebung ist eine grüne Trainingswand gestohlen worden. Diese stand auf dem Trainingsplatz der Hundesportfreunde in Klingnau, der sich neben dem Fussballplatz Grie in unmittelbarer Nähe zum Naturschutzgebiet befindet und etwas abgelegen liegt.

Die Schrägwand ist sehr schwer. «Sie muss wohl mit einem Fahrzeug mit Anhänger oder Lieferwagen abtransportiert worden sein», schreibt ein Mitglied des Vereins auf Facebook. Dieser fragt dort nach sachdienlichen Hinweisen und bittet darum, sein Post zu teilen.