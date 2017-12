Giulio und Mathias (Namen geändert) sind fast gleich alt. Sie kennen sich nicht, doch am selben Tag und am selben Ort hat innert einer Dreiviertelstunde ein Laserstrahl das Leben von beiden zumindest vorübergehend einschneidend verändert. Es war an einem Sonntag im Mai dieses Jahres. Schönes Wetter hatte Giulio und Mathias unabhängig voneinander zu einer Motorradfahrt in den Schwarzwald gelockt. Auf der Heimfahrt waren sie zwischen Schneisingen und Ehrendingen in eine Lasergeschwindigkeitsmessung der Polizei geraten.

Um 11.48 Uhr wurde eine 800er-Kawasaki mit 147 km/h auf dem Tacho gemessen. Im Sattel sass der 53-jährige Giulio. Um 12.32 Uhr erfasste das Lasergerät eine BMW-1200-Enduromaschine mit einer Geschwindigkeit von 173 km/h, am Lenker der 52-jährige Mathias. Beiden Fahrern wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen und die Maschinen wurden beschlagnahmt. Zwei Wochen später waren die Motorräder ihren Besitzern zurückgegeben worden. Die Führerausweise sind sie immer noch los. Und das hat – nebst den strafrechtlichen Sanktionen – für beide einschneidende Folgen.

Massive finanzielle Einbussen

Dem Ersuchen um verkürztes Verfahren von Mathias, der sein Vergehen unumwunden zugegeben hatte, war stattgegeben worden. Wegen qualifizierter grober Verkehrsregelverletzung hatten sich die Staatsanwältin und er auf 15 Monate Freiheitsstrafe bedingt und 2500 Franken Busse als Sanktion geeinigt. Dies wurde gestern vor dem Bezirksgericht Zurzach unter Leitung von Cyrill Kramer zum Urteil erhoben.