Es ist bis heute der grösste Terroranschlag, den die Schweiz erlebt hat: Am 21. Februar 1970 explodierte im Frachtraum von Swiss-Air-Flug 330 eine Bombe. Das Flugzeug stürzte im Würenlinger Unterwald ab, die 38 Passagiere und 9 Crew-Mitglieder kamen ums Leben. Der Fall beschäftigt den Würenlinger Alt-Gemeindeammann Arthur Schneider bis heute. Erst am Mittwoch hat der 76-Jährige dem damaligen Untersuchungsrichter der Staatsanwaltschaft Bülach, Robert Akeret, einen Fragenkatalog zugestellt. So nimmt Schneider beispielsweise wunder, weshalb damals die Zürcher und nicht die Aargauer Behörden den Fall untersucht haben. «Ich hoffe, dass ich vor dem Jahrestag seine Antworten erhalte», sagt Schneider.