Am Sonntag kurz nach 14 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst in Waldshut über Notruf gemeldet, dass zwei Männer in den Rhein zum Schwimmen gegangen wären.

Nur einer sei wieder raus gekommen und dieser vermisse nun seinen Freund. Der Mann bat einen Passanten, den Anrufer, den Notruf zu verständigen. Der vermisste Freund sei in Richtung Kadelburg abgetrieben. Derzeit läuft ein grösserer Sucheinsatz nach dem Vermissten entlang des Hochrheines, unter anderem wird ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Update folgt... Polizeibilder vom Juli