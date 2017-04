10 Milliarden Franken hat der Einkaufstourismus den Schweizer Detailhandel im letzten Jahr gekostet. Dies spüren auch die Detailhändler in den Bezirken Baden und Zurzach, von wo aus man in wenigen Minuten ins Nachbarland fahren kann. Schweizer Einkaufstouristen zahlen ennet der Grenze nicht nur weniger für Windeln, Esswaren oder Pflegeprodukte, sondern können auch die deutsche Mehrwerststeuer zurückfordern.

Geht es aber nach den führenden Schweizer Detailhändlern Coop, Migros, Manor und Denner, soll dies künftig nur noch erlaubt sein, wenn die Einkaufstouristen dafür in der Schweiz Mehrwertsteuer bezahlen. So lautet der Lösungsvorschlag ihrer Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (IGDHS).

Robert Sailer, der Präsident des Badener Gewerbevereins City Com, steht diesem Vorschlag kritischer gegenüber: «In meiner Brust schlagen zwei Herzen», sagt er. «Als Lädeler finde ich den Vorschlag zwar gut. Als Bürger aber möchte ich möglichst wenig Einschränkungen.»

Zudem glaubt er nicht, dass der Vorschlag der vier Detailriesen realisierbar ist. «Das sind fromme Wünsche. Denn auf politischer Ebene fehlt wohl die breite Unterstützung.» Zwar würden viele Geschäfte unter dem Einkaufstourismus leiden. «Aber das ist der Lauf der Welt, das ist freie Marktwirtschaft.» Die Geschäfte müssten individuell Ideen entwickeln, um die Kunden davon zu überzeugen, nicht in Deutschland einzukaufen. «Auf den Staat zu warten, bringt nichts. Jeder muss sich selber aus dem Sumpf ziehen.»

«Margen teilweise zu hoch»

Bei Stefan Haus, dem Präsidenten des Gewerbevereins Rheintal-Studenland, kommt die Idee der Detailriesen hingegen gut an. «Schliesslich ist es unser heimisches Gewerbe, das Lehrstellen und Arbeitsplätze anbietet oder die Infrastruktur mitfinanziert», sagt Haus. Auch der Staat verliere Einnahmen – und das gleich an mehreren Fronten: Neben der Mehrwertsteuer auch generell Steuereinnahmen, wenn die Geschäfte weniger verdienen würden. «Auf lange Sicht ist der Einkaufstourismus ein Eigentor.» Deshalb müssten diese paradoxen steuerlichen Anreize aufgehoben werden.

Den kritischen Stimmen, dass die Schweiz einfach zu teuer sei, gibt Haus teilweise recht: «In einigen Bereichen, beispielsweise bei Medikamenten oder Pflegeprodukten, sind die Margen teilweise tatsächlich zu hoch. Doch gewisse Preisunterschiede sind durchaus gerechtfertigt. Wir zahlen in der Schweiz nun mal höhere Löhne oder Mieten.» Und auch wenn die Schweizer Detailhändler ihre Preise generell senken würden, glaubt Haus nicht, dass der Einkaufstourismus markant abnehmen würde. «Es ist zu fest in den Köpfen verankert, dass Deutschland günstiger ist.» Dass eine junge Familie mit drei Kindern aufs Budget achten muss und für ihren Einkauf über die Grenze fährt, kann der Bad Zurzacher verstehen. «Doch unter den Autos, die am Samstag am Zoll im Stau stehen, sehe ich regelmässig auch viele teure Autos», sagt Haus.

Ob der Vorschlag der Detailriesen etwas an dieser Situation ändert, könne er nicht abschliessend beurteilen. Für Haus wäre als Alternative auch denkbar, dass Deutschland die Rückerstattung der Mehrwertsteuer einstellt. «Wir bringen solche Anliegen regelmässig an die Politik», so Haus. «Da es sich hierbei aber um eine Bundesangelegenheit handelt, ist es nicht ganz einfach, sich als regionaler Gewerbeverein das nötige Gehör zu verschaffen.» Er rät deshalb den Gewerblern, aktiv und innovativ zu sein sowie sich durch Freundlichkeit und guten Service von der deutschen Konkurrenz abzuheben.