Schon wieder ein Polizeieinsatz – diesmal lag ein kugelförmiger Knallkörper im Bach

Im Klingnauer Rebberg fand am Dienstag eine Person einen Sprengkörper und brachte ihn auf den Polizeiposten. Darauf folgte die Absperrung des Polizeipostens für rund drei Stunden. Spezialisten des Forensischen Instituts in Zürich nahmen sich dem Sprengsatz an und brachten ihn in ihr Labor.

Am Mittwochnachmittag läuft nun in Klingnau bereits der nächste Polizeieinsatz. Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei Aargau, bestätigt dies. "Es ist noch ein Knallkörper gefunden worden", sagt er. "Er lag in einem Bach." Es handelt sich um den Achenbergbach bei der Einmündung des Schwändiwegs in die Flüestrasse. Gefunden hat den Knallkörper eine Privatperson und dies kurz nach 14 Uhr gemeldet.