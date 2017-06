Wer erhält die Goldbarren?

Wer erhält das Gold, falls der Eigentümer sich innert fünf Jahren nicht meldet? Diese Frage liess die Gemeinde Klingnau vom Büro Studer Anwälte und Notare aus Laufenburg juristisch abklären. Das Gutachten kommt zum Schluss: Das Gold geht am Mittwoch, 28. Juni 2017, in das Eigentum der Gemeinde über. Die zentrale Argumentation lautet, wie Gemeindeschreiber Rolf Walker der az mitteilt, dass die Finder in dienstlicher Funktion als Gemeindeangestellte auf das Gold stiessen. «Das Obligationenrecht (Artikel 321b) regelt, dass der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber alles sofort herauszugeben hat, was er in Ausübung seiner vertraglichen Tätigkeit findet.»

Jean-Marc Wenger und Timo Metzger, der nicht mehr in Klingnau angestellt ist, sollen einen angemessenen Finderlohn von 10 Prozent respektive 5000 Franken erhalten– der Wert des Goldes ist auf zirka 100'000 Franken gesunken. Die letzte Gemeindeversammlung sprach sich dagegen mit Applaus, aber ohne Abstimmung für den Vorschlag eines Bürgers aus, den Finderlohn zu verdoppeln. Der Gemeinderat will sich im Sommer mit dem Vorschlag sowie mit der Frage befassen, was mit dem Erlös geschieht.

Ein Präjudiz fehlt

Die Juristen sind sich allerdings nicht einig. «Nur schon, weil ein klärendes Präjudiz fehlt, muss von einer offenen Rechtslage gesprochen», sagt Roger Rudolph, Arbeitsrechts-Experte und Lehrbeauftragter der Universität Zürich. Der Standpunkt der Gemeinde werde zwar durch den Basler Kommentar, eine Gesetzeserläuterung, gestützt. Obwohl Rudolph dort selbst als Co-Autor mitwirkte, verweist er auch auf den älteren Zürcher Kommentar, laut dem die Goldbarren den Gemeindemitarbeitern zustehen.

Rudolph sieht eine weitere Unwägbarkeit: «Das Obligationenrecht findet bei öffentlich-rechtlichen Anstellungen durch eine Gemeinde grundsätzlich gar keine Anwendung. Bei den Gemeinden kommen in der Regel eigene, kommunale Personalrechte zur Anwendung.» Ein solcher Fall ist allerdings weder im Klingnauer Personalreglement noch im Arbeitsvertrag der Gemeindemitarbeiter explizit geregelt.