Politisches Beben nach Rücktritt des Ammanns – Vize-Ammann: «Ich hatte das Gefühl, wir finden uns wieder»

Der überraschende und sofortige Rücktritt des langjährigen Gemeindeammanns André Zoppi (FDP) an der Gmeind letzte Woche löst in Würenlingen ein politisches Beben aus. Die SVP Ortspartei stellt nun gar die Frage: «Ist der Gemeinderat für einen Gesamtrücktritt bereit, um das Vertrauen in die Kollegialitätsbehörde wieder herzustellen?»

Zoppis Rücktritt offenbare, wie schlecht es um das Klima im Gemeinderat bestellt sei, sagt René Gaufroid, Präsident der SVP Würenlingen. Keiner der Gemeinderäte war in Zoppis Pläne eingeweiht, alle wurden an der Gmeind überrumpelt. Langsam sickert auch durch, welches die Gründe für den Eklat sind. Es kam zu Grüppchenbildungen innerhalb des Gremiums bis hin zur Opposition gegen Zoppi. Die Ortsparteien vermuten bei einigen Gemeinderäten mangelnde Dossierkenntnis, was Perfektionist Zoppi nicht gepasst haben dürfte. Weiter soll das Kollegialitätsprinzip verletzt worden sein.