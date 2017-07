«Wir sind stolz darauf, Giroflex in der Flokk Familie zu begrüssen», erklärt Lars I. Røiri, CEO von Flokk gemäss Mitteilung. «Unsere beiden Unternehmen verfolgen eine ähnliche Philosophie hinsichtlich Produktdesign und Qualität, konkurrenzieren sich aber kaum, da wir grösstenteils auf unterschiedlichen Märkten tätig sind», führt Røiri aus. «Giroflex passt perfekt in unsere Strategie.»

Für die Giroflex-Produkte sollen dank der Übernahme offenbar neue Märkte erschlossen werden. Forster: «Als Teil einer grösseren Gruppe können wir unser geografisches Verkaufsgebiet erweitern und neue Wachstumschancen erschliessen.»

Giroflex gilt in der Schweiz als führender Produzent von hochwertigen Bürostühlen. 2016 hat das Koblenzer Unternehmen einen Umsatz von 45,5 Millionen Franken erwirtschaftet, 90 Prozent davon in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, in den Niederlanden und Belgien und zirka 50 Prozent im Euro-Raum. Entsprechend stark traf das Unternehmen, als die Schweizer Nationalbank Anfang 2015 den Euro-Mindestkurs aufhob und dieser abstürzte. Noch vor rund einem Jahr beschäftigte das Koblenzer Traditionshaus rund 250 Mitarbeiter. Heute sind es noch rund 200. Die Branche steht unter Preisdruck. Als Folge davon hat Giroflex Produktionsschritte ausgelagert.

Keine Garantie für Zurzibieter Arbeitsplätze

Flokk hat erst vor kurzem den schwedischen Bürostuhl-Hersteller Malmstolen sowie den Lounge-Möbel-Spezialist Offecct in seine Gruppe einverleibt. Der Konsolidierungsprozess in der Branche schreitet damit voran. "Die Flokk Gruppe ist bestrebt, ihre Position als Marktführer in Schlüsselmärkten zu festigen."

Ein Bekenntnis für den Produktionsstandort Koblenz und damit für die 200 Mitarbeitenden dort gibt der neue Eigentümer nicht ab. "Das Management beider Unternehmen wird nun eine eingehende Analyse vornehmen. Ziel ist es, dienachhaltigsten Chancen und Möglichkeiten zu definieren, um das zukünftige Geschäftswachstum zu unterstützen", heisst es in der Mitteilung. Und Frank Forster sagt in einem Interview mit der Regionalzeitung "Die Botschaft": "Bis zum heutigen Zeitpunkt bestehe keine Standortgarantie". Die Analyse solle bis Ende Jahr vorgenommen werden. Dazu gehört auch die Frage der Arbeitsplätze.

156 Millionen Franken Umsatz

Flokk hat Produktionsstätten in Røros (Norwegen), Zwolle (Niederlande) sowie Hunnebostrand, Tibro und Nässjö (Schweden). 2016 hat der Konzern einen Umsatz von rund 156 Millionen Franken erzielt. Eigentümer von Flokk ist seit Oktober 2014 das Private-Equity-Unternehmen Triton. Der Konzern beschäftigt 620 Mitarbeitende.

Giroflex, früher Stoll Giroflex, besteht in Koblenz seit fast 150 Jahren. Albert Stoll (1836-1897), im benachbarten Waldshut (D) aufgewachsen, eröffnete mit seinem Teilhaber Max Klock im Jahr 1872 in einer Baracke beim Bahnhof Koblenz einen Zweigbetrieb für die Holzstuhl-Produktion, wie es im Buch zur Firmengeschichte von 1990 heisst. In Waldshut bestand damals der Mutterbetrieb.

Erst im Februar 2016 war es zum letzten Eigentümerwechsel bei Giroflex gekommen. Bis dahin war Giroflex zu je 50 Prozent im Besitz von Erwin Hort und Urs Forster. Hort verkaufte seine Anteile an die Familie Forster. Frank Forster wurde per 30. Januar 2016 in die Verwaltungsräte der Gruppengesellschaften gewählt.

Zur Giroflex-Gruppe gehört auch die Kunststoffspritzguss-Firma Espisa, ebenfalls mit Sitz in Koblenz. Den Verwaltungsrat der Espisa bilden Urs und Felix Forster.