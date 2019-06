Mit ihrem Lasermessgerät führte die Kantonspolizei Aargau am Donnerstagmittag auf der Rheintalstrasse bei Leibstadt eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Auf dieser Ausserortsstrecke gilt die übliche Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Wie bei solchen Kontrollen üblich lag der Fokus ausschliesslich auf Geschwindigkeitsüberschreitungen, die einem groben Verkehrsdelikt entsprechen und den Führerausweisentzug zur Folge haben.

Wie die Kantonspolizei mitteilte, erfasst sie einen einzigen Automobilisten, der mit 142 km/h aber gleich so schnell unterwegs war, dass dessen strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 58 km/h den sogenannten «Raserartikel» nur knapp verfehlte. Die Polizisten stoppten den leistungsstarken Mercedes-Benz AMG, an dessen Steuer ein 24-jähriger Neulenker sass. Nach der Verzeigung an die Staatsanwaltschaft nahm die Kantonspolizei dem jungen Schweizer den Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab. (mon)

