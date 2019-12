Nebelmaschine löst beim Aargauer Handball-Derby im GoEasy einen Grosseinsatz der Feuerwehr aus

Auch beim TV Endingen halten moderne Showeffekte inzwischen Einzug. Nach dem Vorbild der National Hockey League in Nordamerika laufen die Spieler bei der Teampräsentation aus dem Bauch eines überdimensionalen Löwen auf das Feld der GoEasy-Arena in Siggenthal – begleitet von künstlich erzeugtem Nebel.

So auch am vergangenen Mittwoch im Derby gegen Suhr Aarau (22:23). Bei den über 1000 Zuschauern in der Halle kam die neue Attraktion gut an. Unter ohrenbetäubendem Lärm wurden die Spieler begrüsst.