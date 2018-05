Den 10. Januar 2018 wird Bernhard Kaufmann mit Sicherheit nicht vergessen: An jenem Mittwoch stand seine Gewerbehalle im Klingnauer Industriegebiet Zelgli lichterloh in Flammen. Mit seiner Firma Tegatec betreibt er dort seit über 20 Jahren eine Fischzucht. Kaufmann gilt in der Schweiz quasi als Vorreiter mit der Zucht und dem Verkauf japanischer Koi-Fische und Zander.

Kaufmann hatte bei erster Betrachtung Glück im Unglück: Während die beiden Obergeschosse, in denen sich Werkstatt und Lagerhalle befanden, ein Raub der Flammen wurden, blieben die rund 10 000 Zander im Untergeschoss unversehrt. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen inzwischen eingestellt. Ursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.