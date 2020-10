Magie des Lichts: Hier scheint der Kühlturm des AKW Leibstadt in Flammen zu stehen

Am Sonntagabend glaubten Menschen aus dem Unteren Aaretal nicht recht zu sehen: Der Kühlturm des AKW Leibstadt schien in Flammen zu stehen. Aber nur auf den ersten Blick. Bei genauerem Hinsehen wurde deutlich, dass nur die Dampfsäule, die vom Kühlturm in die Höhe steigt, magisch leuchtet.

Am Klingnauer Stausee leuchtet der Himmel in den Abendstunden immer mal wieder in feurig-roten Farben. Doch selbst Leute, die schon seit Jahrzehnten im Unteren Aaretal leben, haben eine solche magische Feuersäule über dem Kühlturm in Leibstadt noch nie beobachtet.

In den Sozialen Medien haben Bewohner aus Klingnau einige solche Bilder gepostet. Eine davon ist Sandra Traxler. «Ich habe das auch noch nie so gesehen. Daher musste ich es posten», sagt sie. Es handle sich «nur um ein Handyfoto» und sei etwas unterbelichtet. «Aber es ist nicht nachbearbeitet», versichert sie.

Bilder von Patrik Keller (Klingnau):