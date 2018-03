Mehr Austausch gewünscht

«Der Gemeinderat hat nach den Vorwürfen seine Aufsichtspflicht wahrgenommen», sagt Baumgartner. Vor Ort wurden Kontrollen durchgeführt und es habe Gespräche gegeben. Gestützt darauf wurden Massnahmen angeordnet. «Der Gemeinderat behält sich unangemeldete Kontrollen vor», sagt Baumgartner, «weiter wurde festgehalten, dass wir einen vermehrten Austausch wünschen.» Der neu gewählte Gemeinderat Markus Schmid, in dessen Ressort die Kita fällt, steht in Kontakt mit der Betreiberin.

«Situation merklich verbessert»

Der Gemeinderat könne nur eingreifen, wenn das Kindeswohl gefährdet sei, betont der Schneisinger Ammann, «für arbeitsrechtliche Probleme sind andere Instanzen zuständig». Entscheidend sei auch gewesen, dass es um den Fall ruhig geworden ist. «Mitarbeiterinnen und Eltern melden sich nicht mehr bei uns. Wir werten das als gutes Zeichen.» Baumgartner vermutet, dass durch die Schliessung des Standorts in Freienwil wieder mehr Kraft und Ressourcen für den Standort Schneisingen vorhanden sind. «Seitdem hat sich die Situation jedenfalls merklich verbessert», sagt er.

Dass in Freienwil ein anderer Weg gewählt wurde, überrascht in Schneisingen nicht. Der Mietvertrag in Freienwil wäre ohnehin in diesem Frühjahr ausgelaufen, der Ammann zog die Notbremse. «Wir standen in Kontakt mit dem Freienwiler Gemeinderat», sagt Baumgartner. Vorwürfe, weshalb man im Surbtal einen anderen Weg wählte als in Freienwil, seien keine laut geworden. «Wir sind froh um die Krippe», sagt Baumgartner. Es ist die einzige im Dorf. Daneben gibt es in Schneisingen Tagesmütter. Im Nachbarort Lengnau ist die Kinderkrippe Bärlitatze, in Ehrendingen das Chinderhuus Surbtal.