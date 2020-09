Horror-Crash nach Raser-Rennen: Der Töff-Fahrer überlebte nur dank eines Zufalls

Ein Zufall rettet einem Motorradfahrer an seinem 19. Geburtstag sein Leben.

Es ist kurz nach Mitternacht am Samstag, 11. August 2018. Der 19-jährige Portugiese liefert sich auf der Industriestrasse in Würenlingen ein Rennen mit einem 22-jährigen Schweizer. Ein 16-Jähriger gibt unter der «Holcim»-Brücke, die zum Zementwerk in Siggenthal Station führt, das Startzeichen. Er hebt die Hände in die Höhe, lässt sie fallen. Der Portugiese gibt mit seiner Yamaha Gas, der Schweizer in einem Audi. Beide haben ihr Gefährt von ihrem Vater ausgeliehen.

An der Industriestrasse wurden zumindest damals regelmässig solche Beschleunigungsrennen ausgetragen. Auto- und Töfffans treffen sich an der Coop-Tankstelle beim Aarepark-Kreisel. Die Strasse ist einige hundert Meter lang schnurgerade. Nachts fährt hier kaum jemand durch.