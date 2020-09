Horror-Crash nach Raser-Rennen: Autofahrer droht drakonische Strafe – Töff-Fahrer verlor Unterschenkel

Es war ein Beschleunigungsrennen mit einem verheerenden Ende: Kurz nach Mitternacht am Samstag, 11. August 2018, drücken zwei junge Männer auf der Industriestrasse in Würenlingen aufs Gas. Ein 22-Jähriger sitzt in einem Audi, zwei andere auf ihren Motorrädern. Der eine von ihnen ist 19 Jahre alt und hat den Fahrausweis auf Probe. Ein dritter junger Mann gibt unter einer Brücke, die zum Zementwerk der Holcim führt, das Startzeichen.

Das Rennen wird sein Leben verändern.

Es ist eine lange gerade Strasse zwischen einem Coop-Baumarkt mit Tankstelle und dem Bahnhof Siggenthal-Würenlingen. Die Strasse führt vorbei an Gewerbehallen und Industriebetrieben auf der einen Seite, an einem Bahngleis und dem Zementwerk auf der anderen Seite. Nachts gibt es hier wenig Verkehr.