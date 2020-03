Grosser Umweg statt Mega-Stau in Koblenz: Nur teilweise Erleichterung für deutsche Spital-Angestellte

Bis zu fünf Stunden pro Tag standen Grenzgänger vergangene Woche im Stau: dies wegen des neuen Einreiseregimes infolge der Corona-Virus-Krise. Die Grenzen sind teilweise dicht, jeder und jede wird kon­trolliert – das führt zu stundenlangen Wartezeiten. Leidtragende waren unter anderem die diversen Angestellten in Gesundheitsinstitutionen, die aus Deutschland einreisen und in Kliniken und Spitälern in den Bezirken Zurzach und Baden arbeiten.

Die Eidgenössische Zollverwaltung reagierte rasch: Sie führte Green Lanes ein, eigene Fahrspuren für Grenzgänger, die in essenziellen Berufen arbeiten. Im Aargau gibt es seit Freitag einen derartigen Grenzübergang: in Rheinfelden.

Von Waldshut via Rheinfelden nach Zurzach

Für die Angestellten der Spitäler in den Bezirken Baden und Zurzach erleichtert diese Green Lane zwar den Arbeitsweg – aber nicht im erhofften Masse. René Stupf, Leiter Kommunikation der Rehaclinic in Bad Zurzach: «Die Fahrt beispielsweise von Waldshut via Rheinfelden in unsere Klinik dauert 1 Stunde und 20 Minuten. Deutlich weniger lang als Mitte letzter Woche zwar, als unsere Angestellten in Koblenz bis zu drei Stunden pro Fahrtweg im Stau standen. Aber es liegt auf der Hand, dass die momentane Lösung für uns noch nicht die Definitive sein kann.»

Denn es sei zu erwarten, dass die jetzt schon hohe Belastung für die Angestellten in den kommenden Tage und Wochen wegen der Corona-Krise weiter zunehme. Stupf: «Wir wiederholen darum unsere Forderung, einen der beiden derzeit ganz geschlossenen Übergänge im Bezirk Zurzach als Green Lane zu nutzen, also die Brücke in Bad Zurzach oder Kaiserstuhl.»