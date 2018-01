Kaufmann sorgt sich um seine Zander. Im Untergeschoss der Halle befindet sich nämlich ein Teil seiner Fischzucht. 10'000 Zander schwimmen dort in 21 Becken. Es ist weniger das Feuer, das ihm Sorgen macht, sondern das Löschwasser, das ins Untergeschoss in die Zanderbecken dringen könnte.

Noch am selben Abend wird klar: Die meisten Fische haben das Inferno überlebt. Dank der dicken Betondecke, welche das Untergeschoss vom ersten Obergeschoss trennt. Löschwasser dringt durch Leitungslöcher in der 40 Zentimeter dicken Betondecke ins Untergeschoss. doch nur die Fische in einem Becken überleben nicht, also 600 an der Zahl. Die anderen 9400 bleiben verschont.