Fuchsfamilie lebt seit Coronakrise im Schulareal – ein Abschuss steht nicht zur Debatte

Am Sonntagnachmittag beobachten einige Erwachsene und Kinder in Klingnau ein seltenes Schauspiel: Sie befinden sich auf dem Schulhausplatz, als plötzlich ein kleines Füchslein, nur wenig grösser als eine Katze, auftaucht. Seelenruhig trippelt es eine kleine Treppe hinauf, springt auf den Schulhaus-Brunnen – und stillt seinen Durst mit dem Wasser aus dem Brunnenbecken.

Die Erwachsenen schauen sich und das Füchslein ungläubig an. Sie hätten nicht weniger gestaunt, wenn ein Känguru an ihnen vorbeigesprungen wäre. Das Füchslein, erst wenige Wochen alt, trottet bald wieder davon. Es verschwindet im Grün des kleinen Biotops, das sich auf dem Schulareal befindet. «Ich dachte, ich sehe nicht recht», schildert ein Vater später seine Eindrücke. Drei Schulhäuser grenzen an das mit Bäumen und Sträuchen zugewachsene Biotop. Auf zwei Seiten ist es von einer hohen Steinmauer umgeben.