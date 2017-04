Laut Gemeindeammann Marcel Baldinger wird in zwei Wochen der Antrag auf einen Kantonswechsel vom Aargau nach Zürich an den Aargauer Regierungsrat geschickt. Eine dreiköpfige Delegation des Fisibacher Gemeinderats hat sich bereits mit dem Aargauer Regierungsrat Urs Hofmann getroffen. Dieser hatte vorgängig angekündigt, dass er das Gespräch mit dem wechselwilligen Dorf suchen werde. Immerhin handelt es sich bei dem Vorgang um ein Novum in der 214-jährigen Geschichte des Kantons.

Gespräch mit Regierungsrat

Baldinger umschreibt das Gespräch als sehr gut, konstruktiv und angenehm. «Wir haben Regierungsrat Urs Hofmann unsere Sicht der Dinge dargelegt und haben ihm erklärt, dass wir von der Stimmbevölkerung den Überweisungsantrag erhalten haben, einen Kantonswechsel zu prüfen.» Hofmann wiederum habe der Gemeinde ihre Möglichkeiten aufgezeigt. Baldinger geht allerdings davon aus, dass der Aargauer Regierungsrat die Gemeinde nicht einfach so ziehen lassen werde. Über den genauen Inhalt der Gespräche habe man Stillschweigen vereinbart.

Klar ist, dass Fisibach den Antrag auf den Kantonswechsel nun schriftlich verfassen wird. «Es ist noch offen, was drinstehen wird», sagt Baldinger, «der Gemeinderat überlegt sich nun, wie er das genau formulieren soll.» In knapp zwei Wochen hat die Exekutive ihre nächste Sitzung. Dann wird das Schreiben abgesegnet und nach Aarau geschickt. «Danach liegt der Ball beim Regierungsrat», sagt Baldinger, «ich gehe davon aus, dass er den Antrag genaustens prüfen wird. Wir sind gespannt auf das Resultat.» Der Ammann erwartet noch vor den Sommerferien eine Antwort.