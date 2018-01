Nachdem neue Dokumente aufgetaucht sind, zwei Bücher viele Fragen aufwerfen und auch verschiedene Politiker auf Bundesebene aktiv geworden sind, klärt nun die Bundesanwaltschaft, ob die Ermittlungen wieder aufgenommen werden sollen.

Auf kantonaler Ebene hat FDP-Grossrätin Jeanine Glarner eine Interpellation zum Thema eingereicht. Sie hält fest, dass die Hinterbliebenen der Opfer bis heute keine Gerechtigkeit erfahren hätten. 2016 hat der Regierungsrat den Bundesrat gebeten, die Vorgänge rund um den Terroranschlag zu untersuchen.

Ob die Regierung seither in dieser Angelegenheit wieder etwas unternommen habe, will Glarner wissen. Und ob der Regierungsrat mit der Arbeit der Untersuchungskommission zufrieden sei. Man habe nichts weiter unternommen, heisst es in der Antwort zur Interpellation. Man nehme das Ergebnis zur Kenntnis, dass es kein geheimes Abkommen zwischen der Schweiz und der PLO gegeben habe.

Vertiefte Abklärung nötig

Der Regierungsrat ist aber der Auffassung, dass alles darangesetzt werden muss, damit die neuen und offenen Fragen lückenlos geklärt werden. Aus diesem Grund habe man auch

bereits 2016, nach dem Erscheinen der Bücher von Marcel Gyr und Arthur Schneider, den Bundesrat aufgefordert, die Vorgänge des Flugzeugabsturzes in geeigneter Form aufzuarbeiten.