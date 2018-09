Eine Frau, die unweit des Fleckens in Deutschland lebt, war am vergangenen Donnerstagabend mit ihrem zweijährigen Sohn im Regibad Zurzach zu Gast. «Wir sassen auf der Wiese in der Nähe des Kinderbeckens», erzählt die Frau, die sich bei der AZ gemeldet hat und anonym bleiben möchte. Um kurz nach 18.30 Uhr bemerkte sie auf dem nahegelegenen Rheinwegli, das vom Schwimmbad mit einem Zaun abgetrennt ist, einen Mann. «Ich sah, dass er die Hosen heruntergelassen hatte und sich selbst befriedigte.»

«Sehr unangenehme Situation»

Ihr Sohn sei zu diesem Zeitpunkt unglücklicherweise unbekleidet gewesen, da sie ihn gerade zum Umziehen bereit gemacht habe. Es sei eine äusserst unangenehme Situation gewesen: «Es machte den Eindruck, als würde der Mann den Augenblick geniessen. Er hatte sein Handy in der Hand und stand sehr nah, wodurch ich sehen konnte, dass die Videofunktion eingeschaltet war. Ob er meinen Sohn filmte oder sich selbst, weiss ich nicht», erzählt die Frau. Danach habe sie den Mann, den sie etwa 30 Jahre alt schätzt, aufgefordert, zu verschwinden, was er dann – wenn auch nur sehr langsam – getan habe. Anschliessend habe sie den Vorfall der Polizei gemeldet. Diese begab sich unmittelbar auf die Suche nach dem Exhibitionisten, konnte ihn aber nicht ausfindig machen.