«Fall nicht abgeschlossen»

Arthur Schneider schildert den schicksalhaften Tag, wie er ihn erlebt hatte. «Viele Fragen sind nicht beantwortet», stellt er fest. «Es gibt einem zu denken, wenn man sieht, wie alle Untersuchungen versandet sind. Ich hatte Gelegenheit, mit Angehörigen der Opfer zu sprechen. Für sie ist – mit Recht – der Fall nicht abgeschlossen, weil die Untersuchungen nicht zu Ende geführt worden sind.» Jetzt sei so viel Schub in die Sache gekommen, dass die Akten wieder auf den Tisch kämen. «Das Taktieren auf Verjährung ist nicht aufgegangen.»

Die Geschichte sei noch nicht fertig geschrieben, erklärt Marcel Gyr. Der Bericht der interdepartementalen Arbeitsgruppe, die vom Bundesrat eingesetzt worden war und zum Schluss kam, dass es ein Abkommen mit der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) nie gegeben habe, befriedige nicht. «Ich halte an meiner These fest», betont Marcel Gyr. Er weist dabei auf eine Reihe von neuen Erkenntnissen hin. So auf den Bericht eines Swissair-Mitarbeiters aus dem Jahre 1980, oder auf einen Bericht des FBI, aus dem hervorgeht, dass die Gruppe der Attentäter unterwandert worden war.