Umzug bis August

Die neuen Eigentümer haben bereits Spuren hinterlassen: Das Erne-Metallbau-Firmenschild auf der Gewerbehalle haben sie entfernt. Neu hängen dort zwei grosse Plakate ihres Unternehmens, die sie am Samstag dort angebracht haben. Die Fabrikationshalle steht mittlerweile leer.

"Am 15. Juni wollen wir den Bürobetrieb hier aufnehmen", kündigt Stephan Gassmann an. In den folgenden Wochen werden Werkhof und Inventar gezügelt. "Im August wollen wir an unserem neuen Firmensitz starten." Weil das Bauunternehmen nicht alle Büros sowie den Werkstatt-Bereich in der Halle brauchen wird, sucht es noch Mieter.