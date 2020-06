Erne-Metallbau-Konkurs: Gläubiger müssen 10 Millionen abschreiben – Angestellte erhalten ausstehende Löhne

Ende September 2016 sorgte der Konkurs der H. Erne Metallbau AG aus Leuggern für Aufsehen: Rund 70 Mitarbeitende verloren ihre Stelle. Die Traditionsfirma war innert weniger Jahre in einen Abwärtsstrudel geraten. Für den Bau des Pumpspeicherkraftwerks Nant de Drance im Wallis – dem zweitgrössten der Schweiz – hatte das Unternehmen den Zuschlag für Stahlwasserbauarbeiten erhalten. Eine Fehlkalkulation riss ein Loch, das sich nicht mehr stopfen liess und Millionen kostete. Bis zu 60 Schweisser und Monteure zugleich standen zeitweise für die Firma auf der Grossbaustelle des Jahrhundertbauwerks im Einsatz.

Der langjährige Patron Hans Erne verkaufte 97 Prozent seiner Aktien an die Glarner Metallbau-Unternehmer Andreas und Melchior Lütschg, wobei auch der ehemalige Preisüberwacher und alt Nationalrat Werner Marti (SP) im Verwaltungsrat Einsitz nahm. Doch auch dieses Trio brachte die Firma, die im Stahlwasserbau in der Schweiz eine führende Stellung innehatte, nicht aus der Schieflage. 36 Jahre nach Gründung in einer Garage war das Ende besiegelt.