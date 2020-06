«Einzigartige Aufnahmen»: Luchs tappt in Leuggern in Kamera-Falle – im Video hält er ein Rehkitz im Maul

"Diese Aufnahmen sind einzigartig", sagt Andrej Jäger. Der Pächter und Jagdaufseher der Jagdgesellschaft Hochwacht hat die Kamera auf dem Buck oberhalb des Leuggemer Ortsteils Fehrental aufgestellt. "Sie ist eine von mehreren Wildkameras im Wald", ergänzt er. "Damit möchten wir festhalten, welche Tiere durch unseren Wald streifen."

Dass unter den Tieren auch ein Luchs sein wird, damit hat er nicht gerechnet. Die Aufnahmen sind nicht nur wegen ihrer Seltenheit aussergewöhnlich. Selten wird die Wildkatze auf Foto oder Video festgehalten, wie beispielsweise 2016 auf dem Grenzgebiet der Kanton Aargau und Solothurn. Auch die Qualität ist einmalig, da das Video bei Tageslicht aufgenommen wurde.

Am 28. April tappte die grösste Raubkatze Europas im Zurzibiet zum ersten Mal in die Kamerafalle - im Gebiet Buck im Privatwald oberhalb von Fehrental, wie die Lokalzeitung "Die Botschaft" berichtet. Die Kamera hielt mehrmals fest, wie der Luchs durch den Wald streifte. Nachdem eine Rehgeiss mit zwei ungeborenen Rehkitzen am Waldrand gefunden wurde, stellte Jäger seine Wildkamera in der Nähe auf. Diese hielt fest, wie der Luchs zuerst das erste, dann das zweite Rehkitz holte. Somit war klar: Die Wildkatze hatte die Rehgeiss gerissen. Am 16. Mai wurde das Tier zum letzten Mal gefilmt. (sga)

Seltene Aufnahme aus der Nachbargemeinde Klingnau (Ende Mai): Ein junger Fuchs tollt im Schulareal und stillt seinen Durst am Brunnen: