Vor dem Grenzübergang Koblenz staute sich der Verkehrs am Freitag zeitweise auf über 4 Kilometern bis zur Nachbargemeinde Klingnau. Der Ärger über die Einkaufstouristen, welche die Kantonsstrasse verstopfen, führt bei den Bewohnern im Unteren Aaretal jeweils zu Unverständnis und grossem Ärger.

Bei einem solchen Stau ist die Versuchung offenbar gross, ihn umfahren zu wollen. Immer wieder fahren deshalb vor allem ortsunkundige Autolenker über die Hardstrasse. Diese führt vom Industrie- und Gewerbegebiet im Oberen Zelgli durch ein Waldstück und Landwirtschaftsland nach Koblenz. Dabei kann man den Grenzübergang nach Waldshut (D) von der anderen Seite ansteuern, ohne lange im Stau zu stehen.

Die Regionalpolizei Zurzibiet führte an der Hardstrasse, die mit einem Fahrverbot belegt ist, am Freitag eine Kontrolle durch. Repol-Chef René Lippuner bestätigt dies. "Wir haben am Freitag 1,5 Stunden lang an der Hardstrasse kontrolliert und dabei zehn Autofahrer gebüsst", sagt er. Eine Busse beläuft sich auf 100 Franken. Manche Einkaufstouristen mussten also tiefer, als ihnen lieb war, ins Portemonnaie greifen für ihren Shoppingausflug über die Grenze. Offenbar lassen sich manche ortsunkundige Autofahrer durch ihr Navigationsgerät über die Hardstrasse leiten. Die Ausrede verfängt allerdings nicht. Das Fahrverbot ist dort deutlich signalisiert.

Die Regionalpolizei hat von der Gemeinde Klingnau den Auftrag, das Fahrverbot an der Hardstrasse zu kontrollieren. Die Hardstrasse entspricht einem Waldweg und ist nicht ausgebaut. Das Fahrverbot hat die Gemeinde vor einigen Jahren eingeführt, um Sanierungskosten entgegenzuwirken. "Wir erhalten zudem regelmässig Anrufe aus der Bevölkerung, dass das Fahrverbot missachtet und Autolenker dort zu schnell fahren würden", sagt Lippuner. Die Regionalpolizei kontrolliere das Fahrverbot deshalb mehrmals pro Woche.