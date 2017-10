Nachgefragt: «Wir sind in Klingnau zu Hause»

Monika Walser, Sie produzieren in Klingnau. Ist dieser Standort unantastbar?

Im Leben ist nichts unantastbar, aber wir sind überzeugt, dass wir mit all unserem Wissen und so, wie wir aufgestellt sind, nicht zwingend an einen anderen Ort wechseln müssen. Wir sind in Klingnau zu Hause und wollen hier auch bleiben.

Hat der Frankenschock von 2015 das Geschäft beeinträchtigt?

Man kann immer jammern und jemand anderem die Schuld geben. Wir mussten uns aber so oder so neu aufstellen und unsere Abläufe effizienter gestalten. Durch den Frankenschock waren wir gezwungen, etwas schneller vorzugehen, was aber auch gut war.

Sie haben vor kurzem einen Showroom in Los Angeles eröffnet. Was ermöglicht das für de Sede?

Es ist toll, dass wir unsere ganze Palette – auch die Handtaschen und das Fashionlabel – zeigen können. Die Manufaktur für die Produkte des Modelabels ist in Los Angeles und wir präsentieren dort gleichzeitig unsere Möbel.