Weinstein, #MeToo, Buttet: Die Diskussionen um sexuelle Belästigung reissen nicht ab. Wer sind die Opfer und wer die Täter? Dieser Frage nahm sich auch der Döttinger Peter Richard an und entfachte in den vergangenen Tagen eine hitzige Debatte. In einem provokativen Meinungsartikel in der Regionalzeitung «Botschaft» bezeichnete der 73-Jährige das derzeitige Treiben als moderne Hexenverfolgung an den Männern. «Vergewaltiger sollen hart angefasst werden. Aber Sprüche, Witze und Komplimente gehören sicher nicht in die Sparte Sexismus.»

Richard ist in der Region bestens bekannt: Er arbeitete während fast 40 Jahren als Oberstufenlehrer in Leibstadt, er war Präsident des FC Leibstadt. Er kandidierte für den Grossen Rat und den Döttinger Gemeinderat. Mit seiner pointierten Art macht er schon bei anderen Gelegenheiten von sich reden. In den Augen vieler Personen ging Richard dieses Mal zu weit. Sie stören sich im erwähnten Beitrag vor allem an einem Angriff auf Yvonne Feri. Die Wettinger SP-Nationalrätin gerät dort ins Fadenkreuz. Richard beschreibt einen Fall, als Feri von einem Politiker einen Kuss auf die Stirn erhielt. «Ich glaube, diese Person war wohl völlig besoffen oder wollte Frau Feri wegen ihres Aussehens trösten.»