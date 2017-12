„Noch nie war die Metzg über die Weihnachtszeit geschlossen.“ Urs Meier kämpft mit den Tränen, als er die AZ am Freitagmorgen am Hintereingang der Dorfmetzgerei in Würenlingen begrüsst. Die Storen des Verkaufsladens sind geschlossen, die Vitrinen leer, der Raum dunkel. Per 5. Dezember hat das Bezirksgericht Baden den Konkurs über die Dorfmetzgerei Keller Würenlingen GmbH eröffnet. Inhaber dieser Firma ist Walter Keller, der die Räumlichkeiten über acht Jahre von Meier gepachtet hat.

Das Geschäft schien schon seit Monaten schlecht zu laufen, der Niedergang habe sich abgezeichnet, sagt ein langjähriger Kunde: "Ich glaube nicht, dass noch viele Würenlinger in der Dorfmetzg einkauften."

Im Laden, in dem man früher Schlange stehen musste, seien kaum mehr Kunden gewesen. "Die Metzgerei wurde einfach nicht mehr mit der gleichen Sorgfalt geführt", heisst es von einer Anwohnerin. Auf der Homepage der Metzgerei Keller, die mittlerweile gelöscht ist, wurde darauf hingewiesen, dass Kunden mit einer Glocke vor dem Laden auf sich aufmerksam machen sollen. «Ich habe auch schon geklingelt und niemand ist gekommen. Da überlegt man sich schon zwei Mal, ob man wieder kommt", so die Anwohnerin.

Vorwürfe gegen Pächter

Die fehlende Sorgfalt zeigte sich auch in der Hygiene: "Wir mussten nach ihrem überraschenden Abgang ein Putzinstitut engagieren", ärgert sich Meier. Zudem spricht er von ausstehenden Löhnen und offenen Rechnungen.

Meier erhebt Vorwürfe gegen seinen ehemaligen Pächter. "Keller hat die Metzgerei an die Wand gefahren", ist er überzeugt. Ende November habe sein Pächter ihn darüber informiert, dass er aufhören wolle. Vom Konkurs erfährt Meier allerdings erst über das Betreibungsamt. Da habe Keller bereits eine neue Firma gegründet.

Ein Blick ins Handelsregister Aargau zeigt: Mit Statutendatum 23.11.2017 ist eine Firma mit Sitz in Mandach eingetragen, die Partyservice mit "Metzgerei-Angeboten" betreibt. Frau K. und Herr S. sind als Gesellschafter angegeben, Keller selbst als Geschäftsführer. Just wenige Tage später hat Keller gemäss Meier die Absicht geäussert, der Metzgerei den Rücken zu kehren.

Auf Anfrage wollte sich Keller nicht zum Konkurs und den Vorwürfen äussern.