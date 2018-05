Während rund 10 Minuten waren gestern alle Augen auf die 37 Meter hohe Turmspitze der katholischen Kirche in Würenlingen gerichtet. Von einem nahegelegenen Feld aus ist der Helikopter um 14.20 Uhr gestartet und flog über die Kirchturmspitze. Ein Mitarbeiter der Central Helicopter Services AG (CHS) stand auf einer um den Turm gebauten Gerüstplattform. Er befestigte das 40 Meter lange Seil des Helikopters an den Tragevorrichtungen, die am Kreuz und an der Kugel angebracht wurden.