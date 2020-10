Der grösste Aargauer Fasnachtsumzug ist abgesagt - erstmals in seiner Geschichte

Die Fasnachtsgesellschaft ist erstmals in der über 50-jährigen Geschichte gezwungen, den Fasnachtsumzug sowie die weiteren Fasnachtsanlässe in Würenlingen, inklusive Fasnachtseröffnung abzusagen.“ Das teilt die Fasnachtsgesellschaft mit. Dazu gehören auch das Guggentattoo am Samstagabend sowie der Kinderumzug am Montagmorgen.

Der Würenlinger Fasnachtsumzug gilt als der grösste im Kanton Aargau. Dieses Jahr feierte er einen Besucherrekord mit 17‘000 Zuschauern.

In der Mitteilung der Fasnachtsgesellschaft, auf Facebook publiziert, ist das Wort Corona nicht zu finden. Trotzdem ist klar, dass das Virus und die Krise schuld an der Absage sind. Grösstanlässe sind nur mit strengen Sicherheitsmassnahmen möglich. Die Fasnachtsgesellschaft könne für die Einhaltung all dieser Vorschriften und somit für den Schutz der Besucher nicht garantieren. „Weiter besteht eine grosse Planungsunsicherheit, denn wir wissen nicht, welche Vorschriften im Februar 2021 gelten werden“, heisst es weiter.

Die Fasnacht ist damit nicht komplett abgesagt. „Um zu prüfen in welcher Form eine Fasnacht 2021 stattfinden könnte, trifft sich die Fasnachtsgesellschaft am kommenden Montag mit allen Fasnachtsbeteiligten zu einem gemeinsamen Ideenaustausch.“ (pz)