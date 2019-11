Brückenmord von Koblenz bleibt auch nach 10 Jahren voller Rätsel – Velofahrer erzählt, wie er das Opfer fand

«Es sah nicht schlimm aus.» So schildert der Mann seinen ersten Eindruck, als er heute vor zehn Jahren das Mordopfer Karl Dittmann in Koblenz auffand. «Ich war mit dem Velo auf dem Heimweg», erzählt der Mann aus der Region, der anonym bleiben möchte, der «Aargauer Zeitung». Er fuhr mit dem Velo an jenem 27. November 2009, um 22.50 Uhr, von Koblenz her über den Velo- und Fussgängersteg nach Felsenau, der parallel zur eigentlichen Aarebrücke geführt wird. Auf dieser gelangen Autofahrer in einer Minute zum Grenzübergang Koblenz-Waldshut.

Mitten auf der Brücke sass Dittmann kniend in sich zusammengesunken auf dem Boden, neben dem Geländer. Der Körper ohne Spannung. Der Kopf vornübergebeugt. Im Dunkeln, denn die Brücke ist nicht beleuchtet. Der Velofahrer fuhr erst am Knienden vorbei, machte aber gleich kehrt. «Ich dachte, wenn er betrunken ist, kann ich ihn ja nicht so einfach da sitzen lassen.»