Spätestens seit der Atomausstiegsinitiative war bekannt: Beznau I ist der älteste Atomreaktor der Welt. Die Befürworter der Initiative, die das Volk vor einem Jahr mit 54 Prozent abgelehnt hat, warben mit diesem Argument für ein Ja.

Das AKW in Döttingen ist eines von weltweit sechs, das im Jahr 1969 in Betrieb ging. Bisher galt es als das älteste – hat in der "Rekordliste" nun aber mehrere Plätze eingebüsst. Die IAEA, die internationale Atomenergie-Organisation, führt zu jedem AKW der Welt das Datum der kommerziellen Inbetriebnahme auf. Bis letztes Jahr stand dort bei Beznau I der 1. September 1969. Nun ist das Startdatum über drei Monate nach hinten gerutscht – auf den 9. Dezember 1969.

In der "Rekordliste" hat das zur Folge, dass Beznau I auf Rang 5 zurückfällt, hinter zwei indische und zwei US-amerikanische Kraftwerke. Tarapur 1 und Tarapur 2 (Indien) gingen am 28. Oktober 1969 ans Netz, Oyster Creek und Nine Mile Point 1 (USA) am 1. Dezember 1969.

Woher rührt die scheinbare Verjüngung? Veranlasst hat sie laut einem Bericht des "Tages-Anzeigers" die Atomaufsicht des Bundes (Ensi). Sie wurde anlässlich der Atomausstiegsinitiative aktiv: Das Volksbegehren wollte die Laufzeit der Schweizer AKW auf maximal 45 Jahre begrenzen. Deshalb schaute sich die Atomaufsicht die Daten der Inbetriebnahmen an – und kam zum Schluss: Die AKW-Betreiber hatten den Begriff der Inbetriebnahme nicht "einheitlich" verwendet. Daraufhin hat man laut Ensi die Daten für alle Schweizer AKW "vereinheitlicht".