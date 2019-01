Oskar Matter stellte sich während 16 Jahren in den Dienst der Stiftung, vormals allerdings noch in der Stiftung Freihof Baden. Im Jahr 2011 fusionierte die Stiftung Freihof mit der Stiftung Gesundheitsförderung aus Bad Zurzach zur heutigen Stiftung Gesundheitsförderung Bad Zurzach + Baden.

Oskar Matter, bisheriger Stiftungsrats-Vizepräsident, tritt nach 16 Jahren aus dem Stiftungsrat der Stiftung Gesundheitsförderung Bad Zurzach + Baden aus. Neu in den Stiftungsrat gewählt wurde an seiner Stelle der junge Badener Bernhard Schmid. Das Amt des Vize-Präsidenten übernimmt Dr. Christian Schär aus Remetschwil.

Auf Oskar Matter folgt mit Bernhard Schmid (42) ein junger, engagierter Badener und gewiefter Baden-Kenner in den Stiftungsrat. Als Inhaber einer PR-Agentur und langjähriger Brödlimeister der Spanischbrödlizunft wird er viel «Badener Geist» in den Stiftungsrat einbringen. Auch auf der politischen Bühne trat CVP-Mitglied Bernhard Schmid in den vergangenen Jahren sehr aktiv in Erscheinung.

Christian Schär neuer Vize

Das zuvor von Oskar Matter ausgeführte Amt des Vizepräsidenten übernimmt Dr. Christian Schär aus Remetschwil. Als Direktor des Bildungszentrums Careum in Zürich ist er ein profunder Kenner des Schweizer Gesundheits- und Bildungswesens. Dr. Christian Schär ist seit 2016 im Stiftungsrat. (az)