Der Unfall passierte am Freitag um 14 Uhr auf der Aaretalstrasse in Döttingen. In einem Subaru Forester fuhr die 62-Jährige in Richtung Klingnau. Von Augenzeugen beobachtet geriet ihr Auto dabei allmählich auf die Gegenfahrbahn. Dort stiess der Subaru heftig mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen.

Die Autofahrerin erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde durch die Ambulanz ins Spital gebracht. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Am Auto entstand Totalschaden. Auch der Lastwagen wurde stark beschädigt.

Weshalb die Frau die Herrschaft über ihr Auto verlor, ist unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie nahm der Unfallverursacherin den Führerausweis ab.

Für die Bergungsarbeiten blieb die Aaretalstrasse bis 16.15 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.





Aktuelle Polizeibilder vom Dezember: