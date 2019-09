Am Montag am Morgen um kurz vor sieben Uhr fuhr eine 63-jährige Schweizerin mit ihrem E-Bike den Kreisverkehrsplatz in Lengnau. Auf Höher der zweiten Ausfahrt sei ein Auto in den Kreisverkehrsplatz eingebogen und habe die Fahrradlenkerin touchiert. Wie die Kantonspolizei schreibt, sei die Velofahrerin daraufhin gestürzt und habe sich leichte Verletzungen zugezogen.

Ohne sich um den Unfall zu kümmern sei das Auto in unbekannte Richtung weggefahren.



Die Das Büro der Kantonspolizei Aargau in Baden bittet den verantwortlichen Lenker, sich bei der Polizei zu melden. Zudem ruft die Polizei Zeugen dazu auf, sich zum Unfallhergang zu melden. Zeugen können die Polizei in Baden unter der Nummer 056 200 11 11 erreichen. (kca)

