Alle Unterführungen in Zofingen waren geflutet. Hat die Stadt in der Vergangenheit zu wenig für den Hochwasserschutz getan?

Ich glaube nicht, nein. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel in den Hochwasserschutz investiert. Es fragt sich jetzt einfach, worauf man diesen ausrichtet. Wenn der Feuerwehrkommandant – der 45 Jahre lang bei der Feuerwehr dabei ist – sagt, dass er so etwas in seiner ganzen Karriere noch nie erlebt hat, erkennt man das Ausmass. Wir sprechen hier nicht von einem Jahrhunderthochwasser.

Sondern?

Das ist mindestens ein 300-jährliches Hochwasser, von der Kompaktheit sogar noch mehr. In den eineinhalb Stunden am Samstagabend hat es so viel geregnet wie normalerweise fast im ganzen Juli. Das muss man sich mal vorstellen, kein System hält ein solches Unwetter aus. Es ist überhaupt erstaunlich, wie viel funktioniert hat. Bei den neuralgischen Punkten, wo das System versagt hat, muss man sich überlegen, ob Massnahmen künftig darauf ausgelegt werden sollen, dass sie bei allen Unwettern – die man alle 100, 200, 300 Jahre hat – funktionieren. Das ist vor allem eine finanzielle Frage.

Welche Konsequenzen ziehen Sie aus diesem Ereignis?

Das kann man noch nicht sagen. Es gibt verschiedene Konsequenzen oder wenigstens Feedbackrunden, die man machen muss. Wie haben wir das bewältigt? Wie haben wir die Infrastruktur vorbereitet und was können wir in Zukunft mehr machen? Jetzt müssen wir zuerst aber für die Sicherheit der Bevölkerung sorgen, dann schauen wir weiter.