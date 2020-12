Zuerst schikanieren sie sich gegenseitig, dann prallen sie zusammen: Autofahrer verursachen Blechschaden

Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen kurz nach 06.15 Uhr, in Kölliken. Beteiligt waren ein Opel Viraro sowie ein Mercedes-Benz. Beide fuhren hintereinander von der A1 kommend in Richtung Schöftland. Dabei kam es zu mehreren Schikanen. Das teilt die Aargauer Kantonspolizei mit.

Auf Höhe der Kirchgasse bremste der Mercedes-Benz Fahrer den Opel Vivaro aus, worauf dieser versuchte, auszuweichen und mit dem beteiligten Fahrzeug zusammenstiess.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 37-jährige Italiener, welcher mit dem Mercedes-Benz unterwegs war, musste seinen Führerausweis, zu Handen der Entzugsbehörde, abgeben und wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (az)

