Tag 3 nach dem verheerenden Unwetter: Es gibt noch immer viel zu tun. An vorderster Front mit dabei: die Zivilschützer. So hat etwa die Zivilschutzorganisation Wettingen-Limmattal 20 Personen in Uerkental geschickt. Sie unterstützten die 35 Angehörigen des Bevölkerungsschutzes Suhrental-Uerkental. Was den Zivilschützern an ihrem Notfalleinsatz gefällt, was sie stresst – unsere grosse Umfrage zeigt es. Klicken Sie sich durch die Bildergalerie.