Unbekannte legen Feuer in Bentley – die Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz vom Restaurant Waldegg in Menziken brach am späten Samstagabend im Innern eines Fahrzeugs ein Feuer aus. Zwar konnte die alarmierte Feuerwehr den Brand rasch löschen, doch entstand am schwarzen Bentley ein Sachschaden von rund 50 000 Franken, wie die Kantonspolizei mitteilt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.



Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche am Samstagabend auf dem besagten Parkplatz verdächtige Feststellungen gemacht haben. Hinweise nimmt der Stützpunkt Aarau (Tel. 062 836 55 55) entgegen.

