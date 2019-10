Seniorin verwechselt Brems- und Gaspedal und kracht in Gartenbeiz – zwei Personen verletzt

Am Donnerstag, kurz vor 14 Uhr, verlor eine 73-jährige Seniorin die Herrschaft über ihren Hyundai. Die Schweizerin wollte in Unterkulm in der Einschlagstrasse auf ein Parkfeld einbiegen. Dabei fuhr sie über das Parkfeld hinaus, direkt in die Gartenwirtschaft, und verletzte zwei Personen, welche im Restaurant sassen.

Die beiden verletzten Personen wurden mittels Ambulanz ins Spital überführt. An der Restauranteinrichtung sowie am Unfallauto entstand Sachschaden.

Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte die Seniorin das Brems- und Gaspedal verwechselt haben. Die Kantonspolizei nahm ihr den Führerausweis vorläufig ab. (az)

Polizeibilder vom Oktober