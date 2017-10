Das Schulareal in Unterkulm ist verlassen an diesem Herbstferientag. Kein Pausenlärm, keine Rufe von Kindern und Jugendlichen dringen in Brigitte Meilis Stube. Und solche Geräusche stören die Anwohnerin des Bezirksschulgeländes auch gar nicht.

Der Lärm, gegen den sie vorgeht, wird lange nach der letzten Pausenglocke produziert. Dann, wenn Jugendliche und junge Erwachsene sich nach Feierabend auf dem Pausenplatz auf ein Bierchen treffen.

Beim gemütlichen Schwatz bliebe es dabei selten, sagt die 53-Jährige. Das nächtliche Feiern habe ein Ausmass angenommen, das sie und ihre Nachbarn verzweifeln lasse. «Es sind nicht einfach ein paar Jugendliche mit Töfflis, die nach Feierabend Musik hören und etwas laut lachen, dagegen hätte ich auch nichts», sagt Meili. Auch gehöre sie nicht zu der Sorte Anwohner, die kurz nach 22 Uhr die Polizei riefen. Aber die Stärke dieses Lärms übersteige das Tolerierbare bei weitem.