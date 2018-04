Hochuli betont dies, weil sich die Schweiz just Anfang März «in einem politischen Dialog» mit dem Regime in Äthiopien auf eine Rückübernahme von Asylsuchenden geeinigt hat. Hochuli versteht bis heute nicht, warum sich Bundesbern kategorisch weigert, mit dem kleinen Nachbarn Eritrea ebenfalls diplomatische Beziehungen aufzunehmen. «Wenn man das mit Äthiopien kann, geht das doch auch mit Eritrea.» Eine Vermutung hat Hochuli für die unterschiedliche Behandlung: Äthiopien sei als grosses Land wirtschaftlich interessanter für die Schweiz und auch in der Terrorismusbekämpfung ein wichtiger Faktor.

Der jüngste Entscheid des Bundes, 3200 vorläufig aufgenommene Eritreer formell wegzuweisen, findet die ehemalige Regierungsrätin unbefriedigend. «Wenn diese Menschen nicht freiwillig zurückgehen, landen sie bei uns in der Nothilfe.» Das sei weder für die Betroffenen noch für unsere Gesellschaft gut. Für Hochuli ist die verzwickte Situation das Resultat einer verpassten Chance: «Man hat es versäumt, frühzeitig mit dem Regime in Eritrea Kontakt aufzunehmen und auf eine Rücknahmeregelung hinzuarbeiten.»

Eritreer auf Hochulis Bauernhof

Wie es mit der Eritrea-Politik weitergeht, liegt der grünen Politikerin auch persönlich am Herzen. Neben einer Flüchtlingsfamilie aus Angola beherbergt sie auf ihrem Bauernhof auch eine Mutter und drei Mädchen aus Eritrea. Bevor diese in die Schweiz kamen, waren sie in einem Flüchtlingslager in Äthiopien untergebracht. Schrecklich sei es gewesen, erzählen sie ihrer Gastgeberin.

Die Flüchtlingsfamilie ist nun seit zwei Jahren hier. Ihre Zukunft ist ungewiss. Letzten September wurden ihre Asylgesuche in Bern konkret geprüft. Seither warten sie auf einen Bescheid.