Am Freitagnachmittag hat sich in Unterkulm im Gebiet Wannenhof ein Unfall mit einem Mähdrescher ereignet. Dies bestätigte die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage der AZ. Kurz nach 14 Uhr wurde der Mähdrescher entdeckt, der unten an einem Abhang lag.

Der 60-Jährige Lenker arbeitete im Maisfeld oberhalb des Abhangs, das ebenfalls leicht abschüssig ist. Aus ungeklärten Gründen hat er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, der Mähdrescher überschlug sich auf rund 50 Metern vier Mal. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Fahrer noch ansprechbar. Er muss gemäss der Kantonspolizei aus der Kabine geschleudert worden sein. Weil der Verdacht auf innere Verletzungen bestand, wurde er ins Spital geflogen. Noch liegen keine genaueren Angaben zu seinem Gesundheitszustand vor. Die Staatsanwaltschaft forderte Blut- und Urinproben an. Am Mähdrescher entstand ein Totalschaden. (agl)

Das sind die aktuellen Polizeibilder: