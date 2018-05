Vor fast genau einem Jahr, am 19. Mai 2017, gaben sich SVP-Grossrätin Karin Bertschi (28) und ihr Partner Sigi Ladenbauer im Badener Rathaus im engsten Familienkreis das Ja-Wort.

Zwei Wochen später folgte im Tessin die grosse kirchliche Hochzeit mit Familie und Freunden – und einem prachtvollen Brautkleid. Die Aargauer Recycling-Queen gestand dem «Blick» damals: «Es ist ein ‹recyceltes› Kleid.» Es sei als Ausstellungsstück der vergangenen Kollektion schon mehrfach getragen worden.

Aber auch an der zivilen Trauung in Baden trug die Kulmer Recycling-Unternehmerin «Weiss». Zu ihrem nahenden ersten Jahrestag bleibt die 28-Jährige nun ihrer Wiederverwertungs-Linie treu: Sie verschenkt das Hochzeitskleid an eine künftige Braut.

Auf Facebook schreibt sie, dass die Hochzeit mit ihrem Mann Sigi sei eine ihrer besten Entscheidungen überhaupt gewesen. «Mein Glück möchte ich gerne mit jemandem von Euch teilen und darum mein Hochzeitskleid der standesamtlichen Feier an eine künftige Braut verschenken. »