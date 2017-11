Dass in einem Volg ein Paket aufgegeben werden kann, ist nichts Neues. Dass man in einer Apotheke Briefe frankieren lässt, auch nicht. Aber dass man in einem Voi eine Postagentur findet, ist eine neuere Entwicklung.

Wie die Post die Safenwiler Bevölkerung Anfang November orientiert hat, wird nach der Schliessung der örtlichen Poststelle im Januar 2018 eine Postagentur in einer Voi-Filiale eröffnet. Auf Anfrage der AZ teilt Migros-Aare-Sprecherin Andrea Bauer mit, dass die zukünftige Postagentur in einem Voi erst die dritte schweizweit und die erste im Kanton Aargau sei.

«Weitere Kooperationen sind geplant, aber noch nicht spruchreif», so Bauer. Die Migros Aare übernimmt das Postlokal in Safenwil per Anfang 2018 und baut es ab dem 15. Januar 2018 zu einem Voi-Laden um. Bis dieser Laden mit Postagentur voraussichtlich am 12. April 2018 eröffnet wird, zieht die Post in ein Provisorium an der Güterstrasse 1B.

Die Safenwiler Post schliesst im Zusammenhang mit dem Poststellen-Abbau, laut dem es bis 2020 nur noch 800 bis 900 traditionelle Poststellen geben soll. (ME)